Скабелка: Лихачёв принял решение вернуться в Северную Америку. Полностью его инициатива

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча Кубка губернатора Челябинской области с «Трактором» (0:3).
«Ярослав Лихачёв в июле подписал просмотровый контракт с «Локомотивом», но ни в Уфе, ни сейчас в Челябинске его нет в составе? Ярослав принял решение вернуться в Северную Америку. Это полностью его инициатива.
Вижу Дениса Алексеева крайним или центральным нападающим в целом по сезону? Мы с Алексеевым разговаривали и пришли к выводу, что и мне больше нравится, и он себя лучше ощущает на фланге. Это более агрессивная игра с владением шайбы. Пока оставим его на этой позиции, но в любой момент можем поменять, как это сделали с Павлом Красковским. Половину прошлого сезона он играл на краю, потом мы перевели его в центр. Самое главное, чтобы игрок приносил пользу и комфортно себя чувствовал.
У Александра Полунина очередная попытка закрепиться в основе? Полунин старается, всё будет зависеть от него», — приводит слова Скабелки «Р-Спорт».
- 23 августа 2021
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