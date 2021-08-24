Найт — о конкуренции с Бобровским: полгода назад не представлял, что буду в такой ситуации

Голкипер «Флориды» Спенсер Найт поделился мнением о конкуренции с российским вратарём Сергеем Бобровским.
«Боб отлично относился ко мне в прошлом сезоне. Он был очень добр и открыт. На самом деле я наблюдал за ним, когда был ещё совсем молодым. Он был одним из моих кумиров, так что всё здорово получилось. Я не считаю, что конкурирую с ним. Мы понимаем друг друга и вместе стараемся сделать всё, чтобы помочь команде и стать самим лучше.
Для меня самым главным было получить удовольствие от игры. Во время матча нет времени подумать, как нужно сыграть. И в преддверии нового сезона я понимаю, что уже был там, что у меня уже есть кое-какой опыт, и я могу положиться на него. Это очень важно.
Я готов к любому развитию событий. Что будет, то будет. Если честно, то ещё полгода назад я даже представить не мог, что окажусь в такой ситуации. Так что сейчас я просто пытаюсь получать удовольствие и работаю изо всех сил», — приводит слова Найта официальный сайт НХЛ.
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