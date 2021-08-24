Матвей Мичков сыграет в первой пятёрке СКА в матче с «Сочи», Аскаров — в запасе

Санкт-петербургский СКА опубликовал состав на матч турнира имени Пучкова с «Сочи».
В стартовый состав попал российский нападающий Матвей Мичков, он начнёт встречу в первой тройке.
Кроме того, в заявке на матч оказался голкипер Ярослав Аскаров, который станет сменщиком Дмитрия Николева.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
Кирсанов — Коромыслов, Кузьменко — Каменев — Мичков;
Галенюк — Грязнов, Володин — Морозов — Бардаков,
Бринкман — Солянников, Грошев — Кукштель — Стрёмвалль,
Ващенко, Чибриков — Свечков — Хуснутдинов; Скоренов.
Напомним, ранее главный тренер СКА Валерий Брагин заявил, что Мичков не прилетел на Кубок Чемпионов из-за усталости после турнира за сборную России и что его прибытие ожидается к домашнему для санкт-петербургского клуба турниру.
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