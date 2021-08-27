«Ак Барс» предложит Данису Зарипову место функционера после завершения им карьеры

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о том, что по завершении карьеры Даниса Зарипова клуб предложит ему войти в систему «Ак Барса» в качестве функционера.
«Данис принял решение о завершении карьеры, клуб его в этом поддержал. Будем помогать ему в разных аспектах. Думаю, будет предложение от клуба, чтобы он продолжил карьеру как функционер, у него есть богатый опыт, которым он может поделиться. Всё будет зависеть от него – захочет он продолжать в клубе или нет, но мы всегда рады его видеть», – цитирует Валиуллина официальный сайт КХЛ.
Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс» в 2001 году. Предстоящий сезон станет для нападающего 17-м в составе «барсов». В общей сложности Зарипов провёл в свитере казанского клуба 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка. Форвард – рекордсмен «Ак Барса» по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.
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