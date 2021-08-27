Квартальнов: Зарипов может иногда закрыть раздевалку и поговорить с ребятами наедине

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о том, как будет использовать нападающего Даниса Зарипова, для которого следующий сезон станет последним в карьере.
«Он — большая часть команды: наставник для молодых, капитан. Даже если он не играет, всегда с командой в раздевалке, переживает. Данис может в какие-то моменты закрыть раздевалку и поговорить с ребятами наедине, это уже наши семейные дела. Не могу обещать, что он будет играть всегда. Важно, чтобы он был здоров на 100 процентов — тогда мы сможем следовать плану», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.
Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс» в 2001 году. Предстоящий сезон станет для нападающего 17-м в составе «барсов». В общей сложности Зарипов провёл в свитере казанского клуба 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка. Форвард — рекордсмен «Ак Барса» по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.
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