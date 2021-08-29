СКА выиграл домашний предсезонный Турнир имени Пучкова

Петербургский СКА стал победителем Турнира имени Николая Пучкова, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги.
По итогам турнира СКА и нижегородское «Торпедо» набрали по шесть очков, однако петербуржцы оказались выше в таблице из-за победы в личной встрече.
По ходу турнира армейцы выиграли у «Сочи» (4:1), «Торпедо» (4:1), «Авангарда» (3:2, ОТ) и проиграли «Северстали (2:3). «Торпедовцы» обыграли «Авангард» (3:2), «Сочи» (6:2) и «Северсталь» (6:1), но уступили СКА.
Итоговое положение команд определяла встреча «Северсталь» – «Торпедо». В случае победы череповецкого клуба, «Северсталь» стала бы победителем турнира.
Напомним, новый чемпионат начнётся 1 сентября матчем, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» встретится с финалистом — ЦСКА.
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