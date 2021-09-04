Стоимость коммерческих прав на хоккей на ОИ-2022 будет больше, чем на Олимпиаде в Сочи

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал достижение договорённости об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.



«Переговоры с ИИХФ и МОК прошли на очень высоком профессиональном уровне, и хотя требовалось решить сложные вопросы, все стороны добросовестно работали над тем, чтобы решить их мирно.



Одним из самых сложных вопросов стал вопрос о том, как распределить все финансовые риски, связанные с коронавирусом. Стоимость коммерческих прав, которую мы в конечном счёте смогли закрепить, больше той, что была во время Олимпийских игр в Сочи, но, конечно, всё ещё не в той степени, на которую рассчитывали», — цитирует Дэйли ТАСС.

Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.