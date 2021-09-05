Хартикайнен — о 4:2 с «Автомобилистом»: были удивлены, что имели столько голевых моментов

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).



«Думаю, что сегодня мы показали самое ключевое — командную работу. Каждый из нас проделал важные усилия, чтобы команда победила.



Ожидали, что «Автомобилист» позволит так вольготно играть? Да, мы были несколько удивлены, что у нас было столько голевых моментов. Но мы старались играть быстро, создавали моменты у чужих ворот.



Можно сказать, что хорошо провели предсезонку? Команда стартовала с двух уверенных побед. Да, согласен, хорошая предсезонка получилась. Каждый из хоккеистов в команде отдаётся игре, жертвует. Это тот важный момент, за счёт которого и достигли сегодня успеха», — приводит слова Хартикайнена пресс-служба клуба.

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