Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

10 лет назад в 16:05 потерпел крушение самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту

10 лет назад в 16:05 потерпел крушение самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту
Комментарии

Ровно 10 лет назад, 7 сентября 2011 года, в 16:05 по московскому времени потерпел крушение самолёт Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту.

Катастрофа произошла при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне-2011/2012 Континентальной хоккейной лиги с «Динамо». В общей сложности погибли 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

Сегодня, 7 сентября, спустя ровно 10 лет после страшного происшествия, «Локомотив» впервые выйдет на лёд, чтобы провести официальный матч в КХЛ. Это было сделано по просьбе клуба. Соперником «Локомотива» станет минское «Динамо». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

10 лет со дня главной трагедии в российском спорте. Как погиб «Локомотив» 10 лет со дня главной трагедии в российском спорте. Как погиб «Локомотив»
День памяти «Локомотива». Церемония на месте трагедии в Туношне. LIVE День памяти «Локомотива». Церемония на месте трагедии в Туношне. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021