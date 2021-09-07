10 лет назад в 16:05 потерпел крушение самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту

Ровно 10 лет назад, 7 сентября 2011 года, в 16:05 по московскому времени потерпел крушение самолёт Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту.



Катастрофа произошла при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне-2011/2012 Континентальной хоккейной лиги с «Динамо». В общей сложности погибли 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортинженер Александр Сизов.



Сегодня, 7 сентября, спустя ровно 10 лет после страшного происшествия, «Локомотив» впервые выйдет на лёд, чтобы провести официальный матч в КХЛ. Это было сделано по просьбе клуба. Соперником «Локомотива» станет минское «Динамо». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.