Котканиеми: сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагает «Каролина»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Еспери Котканиеми прокомментировал переход в клуб.



«Я сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагает клуб. Подумал о том, каково будет играть там. Мы хорошо поговорили с владельцем клуба Томом Дандоном и руководством «Каролины», так что я был очень рад… Я уже говорил, что у «Каролины» отличная команда, в новом сезоне она будет бороться за Кубок Стэнли. Каждый хочет играть в команде такого уровня, так что это хороший вариант для обеих сторон», — цитирует Котканиеми официальный сайт НХЛ.



Напомним, 21-летний финский форвард стал игроком «Каролины» после того, как «Монреаль» отказался повторять оффершит «ураганов». Котканиеми принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн.