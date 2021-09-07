Котканиеми: сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагает «Каролина»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Еспери Котканиеми прокомментировал переход в клуб.
«Я сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагает клуб. Подумал о том, каково будет играть там. Мы хорошо поговорили с владельцем клуба Томом Дандоном и руководством «Каролины», так что я был очень рад… Я уже говорил, что у «Каролины» отличная команда, в новом сезоне она будет бороться за Кубок Стэнли. Каждый хочет играть в команде такого уровня, так что это хороший вариант для обеих сторон», — цитирует Котканиеми официальный сайт НХЛ.
Напомним, 21-летний финский форвард стал игроком «Каролины» после того, как «Монреаль» отказался повторять оффершит «ураганов». Котканиеми принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн.
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