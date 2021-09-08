Форвард «Коламбуса» Нюквист восстановился после травмы плеча. Он пропустил прошлый сезон

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист готов к старту тренировочного лагеря команды. 32-летний швед пропустил весь прошлый сезон, так как восстанавливался после операции на плече.



«Операцию нужно было сделать. Я играл с травмой какое-то время, в том числе в «пузыре». Было понятно, что придётся что-то делать с этим. Вернуться на лёд здоровым будет замечательно. Не могу дождаться начала лагеря. Было бы неплохо провести несколько предсезонных матчей. Я не играл с самого «пузыря», прошло уже больше года. Это довольно безумно, так что я с нетерпением жду возможности сыграть», — приводит слова Нюквиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ноябре 2020 года форварду «Коламбуса» Густаву Нюквисту была сделана операция на левом плече, из-за чего он должен был выбыть из строя на полгода.