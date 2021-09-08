Брагин — о Самонове: думаю, нормально себя чувствует. В плане психологии нет проблемы

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:4).
«Противник сегодня сыграл от обороны, непросто было, крупная команда. Два курьёзных гола пропустили. Не сдавались, играли, и были шансы сравнять при счёте 3:2. Так бывает. Очень болезненное поражение. Голы объяснить сложно, так бывает. Я тоже первый раз вижу два таких курьёзных гола. Это хоккей, всё бывает. В такой ситуации надо перебарывать противника, переламывать ход матча.
Поговорили с Самоновым в раздевалке. Думаю, нормально себя чувствует. В плане психологии нет проблемы.
Начальная стадия матча очень неплохая была, хорошо двигались, создавали моменты. Со второго периода продолжали работать. Могли спасти матч.
Марченко поддержали, всё бывает в хоккее. Два подряд редко бывает, а так — частая ситуация. Спрашивали ли, что он хотел сделать? Во время матча о таких вещах не разговаривают. Потом он два периода хорошо играл. Четыре пропущенных после 16 бросков? Так сложилось», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 8 сентября 2021
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