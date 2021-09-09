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Черкас: Р. Ротенберг поддерживает свою команду, находясь на тренерском мостике

Черкас: Р. Ротенберг поддерживает свою команду, находясь на тренерском мостике
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Экс-голкипер и тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, что генеральный директор клуба Роман Ротенберг находится на тренерском мостике во время матчей.

«Роман Борисович — генеральный директор клуба, таким образом он поддерживает свою команду. Может, ему нравится совмещать тренерскую и руководящую работу.

Никогда не возникало такой мысли, когда работал гендиректором в петербургском «Динамо»? Нет. Я назначал тренеров и был уверен, что они дадут результат. И ещё мне сверху было виднее, какие ошибки игроки и тренеры допускали. Легче потом разбирать эти моменты. У человека, который находится на скамейке, такой общей картины нет. Он находится очень близко ко льду. Там много эмоций. Всё происходит быстро, всё по-другому, а нужна трезвая, свежая голова, взгляд со стороны.

Но это моё мнение. Все же работают по-разному. Тот же Жамнов стоял со Знарком, сейчас Роман Борисович — с Брагиным. Значит, хочет передать свою энергетику команде ещё как-то», — приводит слова Черкаса «Спорт уик-энд».

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