Разин — о поражении в матче с «Трактором»: когда забиваешь один гол, тяжело выиграть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:2 Б).



«Матч забывается — результат остаётся. Очень много моментов создали, но, когда забиваешь один гол, тяжело выиграть. Играли «пять на три», «четыре на три», у нас был буллит в овертайме… Всё что можно. Но, если не забиваешь, результат такой и получается. Тем не менее я командой доволен, ребята старались. Всё приходит через работу», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Напомним, вчера, 10 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Новость по теме «Трактор» переиграл «Северсталь» в серии буллитов