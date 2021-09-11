Разин — о поражении в матче с «Трактором»: когда забиваешь один гол, тяжело выиграть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:2 Б).
«Матч забывается — результат остаётся. Очень много моментов создали, но, когда забиваешь один гол, тяжело выиграть. Играли «пять на три», «четыре на три», у нас был буллит в овертайме… Всё что можно. Но, если не забиваешь, результат такой и получается. Тем не менее я командой доволен, ребята старались. Всё приходит через работу», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
Напомним, вчера, 10 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
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