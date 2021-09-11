Вратарь московского «Динамо» Бочаров высказал мнение о сравнениях с Александром Ерёменко

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров рассказал, как относится к сравнениям с Александром Ерёменко.



«Хочется ли играть так же долго, как Александр Ерёменко? Сложно загадывать наперёд, ведь хоккей меняется. Я не могу представить, что случится в будущем, каким будет хоккей. Он движется вперёд, становится быстрее, меняется подготовка, и при этом из года в год нужно показывать результат. Просто так, за фамилию на свитере тебя никто не будет держать в команде, тем более в такой, как «Динамо».



Чего чаще всего касаются советы от Ерёменко? Хоккейных нюансов. В плане быта и жизни с ним тоже можно посоветоваться. А в целом мы учимся на своих ошибках, нежели кого-то слушаем. Я делал на своём пути какие-то ошибки и признаю это; знаю, что самое главное — вовремя в них разобраться, начать исправлять. Мы активно общаемся с Сашей по ходу матча, в паузах и перерывах, о различных эпизодах: был ли открыт угол, как можно было сыграть иначе. Я всегда спрашиваю его мнение со стороны.



Сложно ли быть заложником постоянных сравнений с ним? Конечно же, я понимаю эту ситуацию, Санька выиграл три Кубка Гагарина, дважды признавался самым ценным игроком. Тут хочешь не хочешь будут сравнивать с его заслугами. Пока он действующий хоккеист, планка очень высокая, и ей нужно соответствовать. Все равняют по его заслугам, но тем интереснее. Несмотря на это, хочу быть самим собой: мы делаем одно дело, но у меня свой путь», — цитирует Бочарова официальный сайт КХЛ.

Новость по теме Сын Александра Ерёменко дебютировал в МХЛ