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«Даже в Америке нанимал репетитора». Натурализованный игрок сборной Беларуси учит русский

«Даже в Америке нанимал репетитора». Натурализованный игрок сборной Беларуси учит русский
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Форвард минского «Динамо» Артём Демков рассказал о том, что натурализованный нападающий сборной Беларуси Шейн Принс усиленно учит русский язык, сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей» со ссылкой на шоу «В одном звене».

«Он нанял себе репетитора в России и даже в Америке нанимал репетитора по русскому языку. Он так хочет выучить русский язык, чтобы меня хорошо понимать (смеётся). Молодец!» — говорится в сообщении.

Напомним, что Принс в нынешнем сезоне защищает цвета екатеринбуржского «Автомобилиста».

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

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