«Даже в Америке нанимал репетитора». Натурализованный игрок сборной Беларуси учит русский

Форвард минского «Динамо» Артём Демков рассказал о том, что натурализованный нападающий сборной Беларуси Шейн Принс усиленно учит русский язык, сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей» со ссылкой на шоу «В одном звене».



«Он нанял себе репетитора в России и даже в Америке нанимал репетитора по русскому языку. Он так хочет выучить русский язык, чтобы меня хорошо понимать (смеётся). Молодец!» — говорится в сообщении.



Напомним, что Принс в нынешнем сезоне защищает цвета екатеринбуржского «Автомобилиста».

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.