Житник — о Кубке Канады — 1991: много не думали о политике. Это не было модно у молодёжи

Бывший защитник клубов НХЛ, сборной СССР и России Алексей Житник поделился воспоминаниями об игре за национальную сборную на Кубке Канады — 1991.



СССР тогда занял пятое место из шести на групповом этапе и не попал в полуфинал.



«Не думаю, что Тихонов относился к Кубку Канады исключительно как к этапу подготовки к Олимпиаде. Проблем с составом действительно хватало. Было непонятно, кто может поехать, кто здоров. Именно поэтому у нас было много молодых игроков. К тому же не стоит забывать про переходный период, который происходил в хоккее.



Потихоньку менялась система. Некоторые привычные наработки уже не могли существовать в своём виде. Несмотря на результат, я всё равно доволен, что стал частью той команды. Это был невероятный опыт. В 19 лет сыграть против таких мастеров — это дорогого стоит. А про политику, честно сказать, мы много не думали. Тогда у молодёжи это ещё не было так модно, как сейчас. Прежде всего мы выполняли свою работу и старались сосредоточиться на хоккее.



Обидно было проиграть тот матч США, ведь у нас было немало моментов. К сожалению, такое нередко случается. Вроде бы твоя команда достаточно создаёт впереди, но вратарь соперника просто стоит на голове. Не думаю, что в нашем случае стоит винить арбитров. Все иногда ошибаются. Кохарски — очень авторитетный судья. Тогда я, конечно, не знал о нём ничего, но уже в НХЛ прочувствовал его статус. У него колоссальный опыт. Возможно, кто-то обвинит его в предвзятом отношении к сборной СССР, но не думаю, что это допустимо у таких профессионалов», — приводит слова Житника «Спорт-экспресс».