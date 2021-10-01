«Авангард» продемонстрировал новые интерьеры «Арены-Омск»

«Авангард» в твиттер-аккаунте показал новые интерьеры строящегося в Омске стадиона «Арена-Омск».

Напомним, строительство арены планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.

Фотографии доступны в твиттер-аккаунте ХК «Авангард».

Многофункциональный спорткомплекс «Арена Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».



Напомним, в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина – 2021. В текущем сезоне «Авангард» провёл 10 матчей и набрал в них 12 очков. Сейчас омичи занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.