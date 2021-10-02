Пулккинен: если «Локомотив» мной недоволен — пусть, мне всё равно понравилось там играть

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен прокомментировал слова президента «Локомотива» Юрия Яковлева, который объяснил расставание с финном тем, что «Локомотив» не может проигрывать матчи из-за глупых удалений».
«Мне нечего сказать на слова Юрия Яковлева обо мне. Не знаю, почему он так сказал. Помню своё удаление в седьмом матче с ЦСКА. Кажется, у Дальбека уже была сломана клюшка, не так уж сильно я по ней и ударил.
Думаю, я выполнял свою роль и в «Динамо», и в «Локомотиве». Люди всегда хотят большего. Мне кажется, в «Динамо» я идеально выполнял свою роль, получал игровое время, набирал очки и был счастлив. «Локомотиву» я помог дойти до седьмого матча с ЦСКА, мы почти обыграли их. Если они недовольны — пусть, мне всё равно понравилось там играть. Не думаю, что у меня есть проблема с удалениями», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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