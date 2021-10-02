«Вознаградим». Квартальнов — о форварде Кателевском, заявленном вратарём против «Йокерита»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1) рассказал о состоянии форварда команды Дмитрия Воронкова, а также о вознаграждении нападающего Дмитрия Кателевского, который во встрече с «Йокеритом» примерил вратарскую форму.
«Почему не вознаградил игровым временем Дмитрия Кателевского после заявки вторым вратарём в Хельсинки? Не думали об этом, но обязательно подумаем, вознаградим его за это. Я говорил ему готовиться к матчу, но шансов не было. Жаль, что так получилось, — встреча была тонкая, счёт 0:0, 1:0.
Готов его рекомендовать сборной Дмитрия Воронкова, если мне позвонят? В сборной очень много хороших специалистов, они сами смотрят игроков и понимают положение. Не думаю, что моя информация что-то даст. Все прекрасно понимают Димку — у него был очень тяжёлый прошлый сезон, в конце которого он получил травму, потом поехал в сборную на чемпионат мира, там хорошо сыграл. И сейчас неплохо выглядит, прибавляет с каждой встречей, это очень серьёзный игрок для нашей команды. Понятно, что хочется лучшей реализации моментов, но я помню, что и в прошлом сезоне он много не забивал, а потом пошло. Мы понимаем, терпим, потому что по работе и самоотдаче претензий нет. Это молодой мальчишка, а прошлый сезон был очень тяжёлым. Мы и сейчас им довольны, а когда улучшится результативность, вы будете говорить о нём по-другому.
Предлагали ли Ивана Морозова «Ак Барсу»? Ничего не могу сказать по этому поводу.
Когда увидите на льду моего сына? Ребят, ну хватит, я после матча со «Спартаком» всё объяснял. У нас есть группа ребят 2002, 2003 года, и их уровень пониже того, что был у Галимова, Воронкова, Сафонова. Те ребята заходили в состав основной команды без вопросов, сейчас мы меняем этих ребят. Самый близкий к составу «Ак Барса» — Дима Кателевский, он хорошо зарекомендовал себя в ВХЛ», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанцев.
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