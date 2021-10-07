Гатиятуллин: продолжим работу над удалениями и постараемся улучшить этот компонент

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:0).
«Непростое начало для нас. Пришлось много играть в меньшинстве. Это наложило отпечаток. Тем не менее потихоньку перестроились, хорошо сыграли в меньшинстве, выровняли игру. Рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу. Хотелось бы отдельно отметить наших болельщиков. Им спасибо.
Удаления? Работа в этом направлении всегда ведётся. Разбираем моменты с игры, удаления. Продолжим эту работу и постараемся улучшить этот компонент.
В чём секрет игры в меньшинстве? Правильно действовали – плюс самоотдача игроков. В этом секрет.
После удаления Бэйлена перестроились, стали играть в три пары. Сложностей не возникало. Больше сложностей было в том, что кто-то больше играл, кто-то меньше, выбившись из игрового ритма. Ребята молодцы. За счёт смен набрали игровой ритм и довели матч до победы.
Лоуренс Пайлат? Есть небольшое повреждение. Решили его оставить дома, чтобы залечил повреждение и готовился к домашней серии.
Роман Манухов? Чувствовал себя хорошо. Физически готов. Где-то не хватает игровой практики. Тем не менее хорошо вошел в игру, хорошо двигался. Отмечу всю команду – все ребята молодцы.
У всех такой непростой график. Игры практически через день. Здесь важно восстановление. В целом, если играть по заданию и есть игровая дисциплина, будет лучше. Начали с хорошим движением, но эти удаления наложили отпечаток на игру. Сейчас у нас есть день, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей встрече», – цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.
- 7 октября 2021
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