Российский форвард Семёнов отправлен «Торонто» в фарм-клуб АХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» сообщил о переводе российского нападающего Кирилла Семёнова в АХЛ.



Как сообщает медиааккаунт клуба в «Твиттере», хоккеист отправится в расположение фарм-клуба — «Торонто Марлис».



Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом». В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста девять баллов (4+5) в 23 встречах.



«Торонто» сыграет первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в четверг, 14 октября, с «Монреаль Канадиенс». Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.