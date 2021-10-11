Российский форвард Семёнов отправлен «Торонто» в фарм-клуб АХЛ
Поделиться
«Торонто Мэйпл Лифс» сообщил о переводе российского нападающего Кирилла Семёнова в АХЛ.
Как сообщает медиааккаунт клуба в «Твиттере», хоккеист отправится в расположение фарм-клуба — «Торонто Марлис».
Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом». В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста девять баллов (4+5) в 23 встречах.
«Торонто» сыграет первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в четверг, 14 октября, с «Монреаль Канадиенс». Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
23:56
-
23:35
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:46
-
20:34
-
20:26
-
20:04
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
Партнерский контент