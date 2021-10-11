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Российский форвард Семёнов отправлен «Торонто» в фарм-клуб АХЛ

Российский форвард Семёнов отправлен «Торонто» в фарм-клуб АХЛ
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«Торонто Мэйпл Лифс» сообщил о переводе российского нападающего Кирилла Семёнова в АХЛ.

Как сообщает медиааккаунт клуба в «Твиттере», хоккеист отправится в расположение фарм-клуба — «Торонто Марлис».

Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом». В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста девять баллов (4+5) в 23 встречах.

«Торонто» сыграет первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в четверг, 14 октября, с «Монреаль Канадиенс». Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.

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