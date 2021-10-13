Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салливан – о старте сезона: для «Питтсбурга» это большая победа

Салливан – о старте сезона: для «Питтсбурга» это большая победа
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги первого матча сезона-2021/2022 НХЛ с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

«Для нас это большая победа. Сегодня нам противостояла отличная команда, у которой был эмоциональный вечер. Такие игры могут складываться по любому сценарию. Но мы начали матч очень энергично и действовали так, как стремимся играть», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».

«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей дважды подряд – в 2020 и 2021 годах.

Новость по теме
«Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в первом матче сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021