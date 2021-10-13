Салливан – о старте сезона: для «Питтсбурга» это большая победа
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги первого матча сезона-2021/2022 НХЛ с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).
«Для нас это большая победа. Сегодня нам противостояла отличная команда, у которой был эмоциональный вечер. Такие игры могут складываться по любому сценарию. Но мы начали матч очень энергично и действовали так, как стремимся играть», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».
«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей дважды подряд – в 2020 и 2021 годах.
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