Салливан сравнялся с Байлсмой — лидером среди тренеров по количеству побед с «Пингвинз»

В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2. Эта победа стала для главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана 252-й в регулярном чемпионате, и он сравнялся с лидером в истории франшизы Дэном Байлсмой, сообщает клуб в «Твиттере».



Напомним, Салливан возглавляет «Питтсбург» с 2015 года и за это время он дважды привёл команду к победе в Кубке Стэнли — в 2016 и 2017 годах.

Байлсма работал в «Питтсбурге» с 2009 по 2014 год и завоевал с командой Кубок Стэнли — 2009.

В следующем матче «Пингвинз» сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз» 15 октября, а затем начнут домашнюю серию, по ходу которой проведут восемь матчей.