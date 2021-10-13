Нападающий СКА Кемппайнен оформил дубль в матче с московским «Динамо» за 52 секунды

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Динамо». В конце второго периода счёт в игре 4:2 в пользу хозяев.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Финский нападающий армейцев Йоонас Кемппайнен стал автором дубля, забросив две шайбы в течение 52 секунд. На 33-й минуте в результате позиционной атаки СКА Бурдасов из угла площадки прострелил на пятак, Кемппайнен удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.



Затем армейцы провели быструю атаку, Цицюра вошёл в зону и сделал перевод на Йоонаса, который в касание вогнал шайбу в ближний угол и оформил дубль.

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