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Нападающий СКА Кемппайнен оформил дубль в матче с московским «Динамо» за 52 секунды

Нападающий СКА Кемппайнен оформил дубль в матче с московским «Динамо» за 52 секунды
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Динамо». В конце второго периода счёт в игре 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финский нападающий армейцев Йоонас Кемппайнен стал автором дубля, забросив две шайбы в течение 52 секунд. На 33-й минуте в результате позиционной атаки СКА Бурдасов из угла площадки прострелил на пятак, Кемппайнен удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.

Затем армейцы провели быструю атаку, Цицюра вошёл в зону и сделал перевод на Йоонаса, который в касание вогнал шайбу в ближний угол и оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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