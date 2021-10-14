Фетисов: Ковальчук — авторитет среди ребят. Станет хорошим дополнением к штабу сборной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о возможном включении форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на ОИ-2022.

«Илья — авторитет среди ребят. Непонятно пока, в какой роли он будет задействован. Но это поможет, у него большой опыт, сможет сплотить ребят. Ковальчук всех знает, многое понимает. Он станет хорошим дополнением к тренерскому штабу. Означает ли это завершение карьеры? Кто знает, может, после Олимпиады опять заиграет. Мы вместе катаемся, он в хорошей форме. Возможно, нужна творческая пауза, а потом снова выйдет на лёд», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Ковальчук уже утверждён менеджером команды – он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.



Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.



Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.