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Василевский имеет победную серию в 13 матчей с «Детройтом»

Василевский имеет победную серию в 13 матчей с «Детройтом»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:6.

Голкипер «молний» Андрей Василевский остаётся непобеждённым во встречах с «Детройтом», одержав 13 побед в 13 играх. В прошедшем матче он сделал 20 сейвов, проведя на льду 62 минуты 7 секунд.

Также 27-летний голкипер имеет крупные победные серии с «Чикаго» (11 матчей) и «Анахаймом» (4).

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021). Также он был вызван в числе первых трёх игроков в сборную России на Олимпийские игры 2022 года.

«Тампа» в следующем матче сыграет в гостях с «Вашингтоном». Игра состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.

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