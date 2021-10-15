Василевский имеет победную серию в 13 матчей с «Детройтом»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:6.
Голкипер «молний» Андрей Василевский остаётся непобеждённым во встречах с «Детройтом», одержав 13 побед в 13 играх. В прошедшем матче он сделал 20 сейвов, проведя на льду 62 минуты 7 секунд.
Также 27-летний голкипер имеет крупные победные серии с «Чикаго» (11 матчей) и «Анахаймом» (4).
Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021). Также он был вызван в числе первых трёх игроков в сборную России на Олимпийские игры 2022 года.
«Тампа» в следующем матче сыграет в гостях с «Вашингтоном». Игра состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.
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