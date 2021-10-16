Игрок «Миннесоты» — о 17 минутах штрафа: мог съесть ведро попкорна и прийти к 3-му периоду

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал 17-минутный штраф в матче с «Анахайм Дакс» (2:1). Форвард подрался с нападающим «уток» Максом Джонсом на последней минуте первого периода.
«Я бы мог съесть ведро попкорна, посидеть с вами, ребята из ложи для прессы, посмотреть второй период, а затем вернуться на третий», — приводит слова Фолиньо журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
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Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:2. Победную шайбу забросил Фолиньо за восемь секунд до конца третьего периода.
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