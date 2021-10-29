Форвард «Авангарда» Жарков поделился ожиданиями от матча с бывшим клубом — «Салаватом»

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».

«У них мастеровитая быстрая команда. Первые два звена хорошо владеют шайбой, от них всегда ожидаешь угрозы. Поэтому надо готовиться к динамичной встрече, но гнуть свою линию. Тактика простая: заставить их играть без шайбы. Самим контролировать игру, владеть инициативой. Любой нападающий не любит играть без шайбы», — приводит слова Жаркова YouTube-канал «Авангарда».

Напомним, форвард выступал за уфимский клуб с 2018 года. В минувшее межсезонье Жарков не смог продлить контракт с «Салаватом» и присоединился к «Авангарду».

Матч между омским клубом и уфимцами пройдёт сегодня, 29 октября, в Балашихе. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.