Форвард «Авангарда» Жарков поделился ожиданиями от матча с бывшим клубом — «Салаватом»

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».
«У них мастеровитая быстрая команда. Первые два звена хорошо владеют шайбой, от них всегда ожидаешь угрозы. Поэтому надо готовиться к динамичной встрече, но гнуть свою линию. Тактика простая: заставить их играть без шайбы. Самим контролировать игру, владеть инициативой. Любой нападающий не любит играть без шайбы», — приводит слова Жаркова YouTube-канал «Авангарда».
Напомним, форвард выступал за уфимский клуб с 2018 года. В минувшее межсезонье Жарков не смог продлить контракт с «Салаватом» и присоединился к «Авангарду».
Матч между омским клубом и уфимцами пройдёт сегодня, 29 октября, в Балашихе. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 29 октября 2021
-
17:18
-
16:44
-
16:36
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:52
-
14:23
-
14:11
-
13:27
-
13:11
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:13
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:17
-
09:07
-
09:00
-
08:44
-
08:19
-
08:08
-
07:40
-
07:30
-
07:13
-
06:58
-
06:50