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«Никакой жести не было. Я чувствовал поддержку и работал». Панарин — о Назарове и «Витязе»

«Никакой жести не было. Я чувствовал поддержку и работал». Панарин — о Назарове и «Витязе»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об игре в «Витязе» под руководством Андрея Назарова.

«Жамнов, как генеральный менеджер, говорил тренерам, что я перспективный, меня нужно ставить, обращать внимание, давать время. Андрей Назаров давал много играть, у нас хорошо получалось в связке с Михаилом Анисиным. А при Юрии Леонове я уже сам много показывал, усиленно тренировался, доказывал ему — и он перевёл меня из третьего звена в первое.

Какая была самая жесть у Назарова? Никакой жести не было. Сборы у него достаточно сложные. Он меня не трогал, за что ему большое спасибо. Особо не ругал. Я чувствовал поддержку и работал. Самое смешное было на собраниях, когда он матерился и такие коры выдавал!», — цитирует Панарина «Спорт-экспресс».

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