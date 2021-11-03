«Салават Юлаев» опубликовал состав на игру с «Амуром» без нескольких заболевших игроков

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе хозяев, как и сообщалось ранее, отсутствует ряд хоккеистов, среди них: защитники Евгений Бирюков, Павел Коледов и Михаил Науменков, а также нападающие Джефф Плэтт, Данил Башкиров и Сакари Маннинен.
Сообщалось, что игроки заболели после матча с минским «Динамо», которое вчера, 2 ноября, с трудом набрало три звена на игру с минскими одноклубниками (3:7).
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Хохряков — Хартикайнен;
Панин — Мухамадуллин, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Лисовец — Зубарев, Сучков — Картаев — Пустозёров;
Мясищев, Аймурзин — Алалыкин — Кузьмин.
- 3 ноября 2021
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