«Салават Юлаев» опубликовал состав на игру с «Амуром» без нескольких заболевших игроков

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе хозяев, как и сообщалось ранее, отсутствует ряд хоккеистов, среди них: защитники Евгений Бирюков, Павел Коледов и Михаил Науменков, а также нападающие Джефф Плэтт, Данил Башкиров и Сакари Маннинен.



Сообщалось, что игроки заболели после матча с минским «Динамо», которое вчера, 2 ноября, с трудом набрало три звена на игру с минскими одноклубниками (3:7).



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);



Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Хохряков — Хартикайнен;

Панин — Мухамадуллин, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Лисовец — Зубарев, Сучков — Картаев — Пустозёров;

Мясищев, Аймурзин — Алалыкин — Кузьмин.