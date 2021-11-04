«Коламбус» в овертайме обыграл «Колорадо», Гавриков и Чинахов – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Джейк Бин, Коул Силлинджер (дважды) Бун Дженнер и Джейк Бин. Российский нападающий Егор Чинахов очков в этой встрече не набрал. Защитник Владислав Гавриков также не отметился результативными действиями.

«Колорадо» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Коламбус» одержал третью победу за четыре последних матча.

За «Колорадо» забивали Логан О'Коннор, Боуэн Байрэм (дважды) и Джей Ти Комфер.

В другом матче «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.