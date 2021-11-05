Спенсер Найт стал 150-м голкипером, которому забил Александр Овечкин

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ) отметился голом и двумя результативным передачами. Российский форвард впервые в карьере поразил ворота голкипера Спенсера Найта.
Найт стал 150-м голкипером, которому забил Овечкин, сообщается в «твиттере» CapitalsPR. Источник отмечает, что в истории НХЛ 6598 хоккеистов за карьеру забросили не больше 150 шайб.
Этот гол стал для Овечкина десятым в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 740 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
За «Вашингтон» в отчётном матче также забивали Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл. За «Флориду» отличились Александр Барков (дважды), Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Фрэнк Ватрано.
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