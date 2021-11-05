Бобровский не смог продолжить встречу против «Вашингтона» из-за травмы

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Голкипер отыграл весь первый период, отразил 13 бросков из 13, но на второй период так и не вышел. Как сообщает пресс-служба клуба, у вратаря повреждение верхней части тела.
Заменил Сергея в матче Спенсер Найт. В ворота американца залетела шайба уже через 43 секунды начала второго периода.
Напомним, что в этой встрече за «Флориду» забивали Александр Барков (дважды), Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Фрэнк Ватрано.
За «Вашингтон» же отличились Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и был заменён во втором периоде.
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