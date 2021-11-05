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Александр Овечкин признан второй звездой матча с «Флоридой»

Александр Овечкин признан второй звездой матча с «Флоридой»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ). Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Этот гол стал для Овечкина десятым в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 740 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741. Овечкин набрал 1338-е очко в карьере и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись с Денисом Саваром и Дэйвом Андрейчуком.

Первой звездой матча стал форвард «Флориды» Александр Барков, забросивший две шайбы. Третьей звездой признан ещё один нападающий «Пантерз» Фрэнк Ватрано.

Овечкин – в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ. Как высоко он заберётся к концу карьеры? Овечкин – в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ. Как высоко он заберётся к концу карьеры?
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