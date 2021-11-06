В «Салавате» прокомментировали ситуацию с заболевшими в клубе и отмену матча с «Трактором»

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал ситуацию с вирусом в команде и отмену лигой матча регулярного чемпионата с «Трактором».

«Ситуация началась после того, как команда прилетела из Минска. У нас заболели пять человек буквально сразу, на следующий день. Были взяты ПЦР-тесты, они оказались отрицательными. Двух человек положили в больницу. В день игры с «Амуром» заболело ещё несколько человек. Мы сыграли с хабаровчанами, ПЦР-тесты, кстати, тоже были отрицательными.



На игру с Омском у нас тоже отсутствовало несколько человек. Утром у ребят была температура, но некоторые смогли сыграть. Сегодня с утра симптомы были уже у 17 человек основного состава, плюс у тех, кого мы подняли из «Тороса». Из пятерых вызванных четверо оттуда тоже заболели.



Сегодня по инициативе Роспотребнадзора было открыто эпидемиологическое расследование и вынесено предписание о введении карантина для команды мастеров на семь дней. Мы постоянно находились на связи с КХЛ, уже после игры в Минске общались. «Салават» был готов сыграть и с «Трактором», но Роспотребнадзор, повторюсь, вынес предписание о карантине. К тому же не стоит забывать про безопасность наших соперников. В результате лигой принято решение об отмене матча», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.