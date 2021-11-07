Тренер «Коламбуса»: Чинахов отлично сыграл с «Колорадо»
Поделиться
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мнением об игре форварда Егора Чинахова во встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2).
«Чинни сыграл отлично, Коул Силлинджер показал то, к чему мы уже привыкли, а Якуб Ворачек, глядя на них, сегодня тоже выглядел как 20-летний парень. Он буквально летал по льду. Ворачек был так увлечён игрой, что даже на скамейке стоял, забывая присесть. И что самое замечательное – они с каждой минутой играли всё лучше и лучше. Можно было физически почувствовать, как заводились ребята на скамейке, когда звено Силлинджера выходило на лёд и создавало моменты. Их первая попытка сыграть вместе получилась успешной во всех смыслах», – цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:36
-
10:14
-
10:01
-
09:27
-
09:02
-
08:47
-
08:35
-
08:24
-
08:22
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:48
-
05:30
-
05:30
-
05:09
-
04:58
-
04:48
-
04:40
-
04:34
-
04:02
-
03:46
-
03:06
-
02:30
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:41
Партнерский контент