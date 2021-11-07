Тренер «Коламбуса»: Чинахов отлично сыграл с «Колорадо»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мнением об игре форварда Егора Чинахова во встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2).



«Чинни сыграл отлично, Коул Силлинджер показал то, к чему мы уже привыкли, а Якуб Ворачек, глядя на них, сегодня тоже выглядел как 20-летний парень. Он буквально летал по льду. Ворачек был так увлечён игрой, что даже на скамейке стоял, забывая присесть. И что самое замечательное – они с каждой минутой играли всё лучше и лучше. Можно было физически почувствовать, как заводились ребята на скамейке, когда звено Силлинджера выходило на лёд и создавало моменты. Их первая попытка сыграть вместе получилась успешной во всех смыслах», – цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ на русском языке.

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