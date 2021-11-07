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Силлинджер — о голе: у Чинахова хороший бросок. Я просто постарался встать на линию броска

Силлинджер — о голе: у Чинахова хороший бросок. Я просто постарался встать на линию броска
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Коул Силлинджер рассказал о заброшенной шайбе с передачи форварда Егора Чинахова во встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

«Чинни подобрал шайбу, которую защитники «Колорадо» пытались выбросить по борту. У него хороший бросок, поэтому я просто постарался встать на линию, чтобы стать помехой вратарю. Шайба в итоге попала мне в клюшку и изменила направление», – цитирует Силлинджера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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В текущем сезоне Чинахов провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них два очка за результативные передачи.

Сейчас «Блю Джекетс» с 14 очками занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

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