Уилсон: когда Овечкин и Кузнецов играют так, как сейчас, я просто стараюсь отдать им шайбу
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало» (5:3), а также рассказал о взаимодействии в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.
«Я думаю, что мы играем хорошо, но в последних играх мы хотели стать ещё лучше. Мы действительно сражались за команду, становясь в какой-то степени примером. Когда Овечкин и Кузнецов играют так, как сейчас, я просто стараюсь отдать им шайбу и она отлично щёлкается», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Детройтом» 12 ноября.
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