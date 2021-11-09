Сын Бретта Халла негативно отреагировал на 741-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын Бретта Халла, негативно отреагировал на 741-ю шайбу российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который сравнялся с его отцом в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.
В твиттер-аккаунте он опубликовал сообщение, в котором прикреплено видео заброшенной шайбы Овечкина, сопроводив его эмодзи "👎👎👎".
Бретт Халл выступал в НХЛ с 1986 года. По количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ он (741) занимал четвёртое место в лиге вслед за Уэйном Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромиром Ягром (766). Сегодня, 9 ноября, Овечкин смог повторить это достижение.
26-летний Джуд Халл не смог пробиться выше низших дивизионов студенческой лиги США. После сезона-2017/2018, где Джуд защищал ворота команды колледжа святого Олафа, он завершил игровую карьеру.
- 9 ноября 2021
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