«Прошло 5 месяцев, всё по-прежнему». «Твиттеру» «Каролины» снова надоела игра Василевского

«Каролина Харрикейнз» в «Твиттере» вновь отреагировала на игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.



Во время встречи в июне клуб написал в «Твиттере»: «Этому аккаунту так надоела игра Андрея Василевского». Сегодня «Каролина» ретвитнула предыдущий пост и написала: «Прошло пять месяцев. Всё по-прежнему».

По ходу матча голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оказался без лезвия конька во время игры команды в меньшинстве с «Каролиной Харрикейнз». Команды играли 3х5, а Василевский сумел не пропустить за это время.



Всего в этой встрече Василевский отразил 29 бросков из 31. В текущем сезоне на счету голкипера 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, однако пока он ни разу не смог оформить шат-аут.