Кожевников: когда заявили о планах на Кузнецова, всплыло дело Ничушкина. Не удивляет?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об истории с положительным допинг-тестом российских нападающих Валерия Ничушкина и Евгения Кузнецова.



«Именно в эти дни вдруг всплыло «дело Ничушкина». Валера чуть ли не в прошлом веке что-то там принял, где-то что-то вскрыли, а потом это «что-то» на долгие годы положили в темный угол. И вдруг в те дни, когда мы громогласно заявили о своих планах снять дисквалификацию с Евгения Кузнецова в похожем «деле», из этого угла пыльную историю Ничушкина сразу достали. Вас ничего не удивляет?

Ничего? Напрасно. У меня есть знакомые юристы, пообщался с ними. Есть подозрение, что историю Ничушкина ВАДА нам выкатило после того, как пошли разговоры, что вот-вот мы вернём так нужного нам центрфорварда Кузнецова, и вероятность этого чуть ли не сто процентов.

Мне объяснили, что всё, что касается, допинга и каких-то веществ, – самые тонкие и опасные истории. Это не только и столько спорт, сколько бизнес и политика. Как говорится, не влезай — убьёт!

Есть опасение, что мы ошиблись, потому и получили «ответку» по Ничушкину. Каким бы великим тренером или игроком ты ни был, такие истории – исключительно для юристов. Это хороший урок – Илья, наверное, сделал во Флориде какие-то звонки, попробовал поднять тему, но результата пока нет. И будет ли – большой вопрос.

Что теперь делать? На ошибках учимся – и все равно держим кулаки за Кузнецова. С центральными в НХЛ у нас просто беда, особенно учитывая травму Евгения Малкина и сомнения по другим игрокам этого амплуа. Да, называются какие-то фамилии, например, Наместников, но это совсем не уровень Шипачева», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.