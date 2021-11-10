Нападающий «Сочи» описал Андрея Назарова двумя словами

Нападающий «Сочи» Кирилл Мельниченко, который был признан лучшим новичком 10-й игровой недели регулярного чемпионата КХЛ, рассказал о взаимодействии с тренером команды Андреем Назаровым и описал его двумя словами.

«Андрей Викторович – строгий и требовательный. Всегда просит играть просто и надёжно. Импровизация у нас не запрещена, но лучше ничего не выдумывать и сыграть без ошибок.

В жизни пришлось работать с разными тренерами – и с теми, кто много кричал, и с теми, кто редко повышал голос. У нас хороший тренер, с которым очень интересно быть рядом.

Страшно ли, когда Назаров кричит? Во время игры всегда кипят эмоции, всё бывает. Он никогда не будет тебя казнить за ошибки, потому что без них не обходится ни одна игра. Но если эти ошибки приводят к голам в наши ворота, то, конечно, он будет повышать голос. Это нормально. Понимаю, что если провёл плохую смену или проиграл важное вбрасывание в своей зоне, то на лавке мне могут высказать. Команда борется за очки, за плей–офф, поэтому ошибаться надо как можно меньше», — приводит слова Мельниченко официальный сайт «Сочи».