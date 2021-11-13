«Настоящий деликатес». Шведское СМИ – о невероятном голе Мичкова на Евротуре

Шведское СМИ Hockey Sverige поделилось мнением о голе российского нападающего Матвея Мичкова в ворота сборной Швеции в матче Кубка Карьяла.

«Вау, Мичков! Суперталант подал Швеции настоящий деликатес. Матвей Мичков продолжает изумлять весь хоккейный мир. В 16 лет он уже начал набирать очки в КХЛ, а теперь ему предоставили шанс сыграть в национальной команде. И он им воспользовался.

О Мичкове уже давно говорят, и после его дебютной шайбы за сборную будут говорить не меньше», – так прокомментировало издание гол хоккеиста.

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Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.



Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.