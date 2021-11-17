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Видео победного гола Зеграса из-под Кузнецова в овертайме матча «Анахайм» — «Вашингтон»

Видео победного гола Зеграса из-под Кузнецова в овертайме матча «Анахайм» — «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

В составе «Анахайма» отличились Кэм Фаулер и Тревор Зеграс (дважды). Победный гол в овертайме на счету Зеграса.

Стоит отметить, что опекающим Зеграса игроком в эпизоде с его победной шайбой был россиянин Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За «Вашингтон» голы забили Гарретт Пилон и Том Уилсон. Российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

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