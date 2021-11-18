Назаров — об игре «Сочи»: шаманы к нам не приходили, запрещённые препараты не используем

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о причинах, по которым он согласился возглавить клуб, задачах на сезон, а также о том, почему он часто связан с необычными событиями, происходящими в КХЛ.



«Сочи» — это очень интересный вызов для меня. Приятно поработать в городе, в котором я много-много раз бывал. Лет с 12 постоянно приезжал в Сочи. Тогда, понятно, только на отдых. Потом много раз играл против ХК «Сочи», когда работал тренером в других клубах КХЛ. Но вот сейчас появилась возможность здесь поработать. Мне очень интересно создать в Сочи хорошую боеспособную команду.



Несколько лет не тренировал? Да. Творческая пауза. Для профессиональных тренеров она тоже иногда бывает полезной. Занимался личными делами, у меня есть небольшой семейный бизнес. Что ещё? Жарил шашлыки, мыл посуду, укладывал кирпичи на даче… Обычные бытовые дела нормальных людей в повседневной жизни. С супругой воспитываем ребёнка. Но прошло какое-то время, от семейных дел начинаешь уставать. Хочется экстрима, хочется поработать.



Основная задача – попасть в плей-офф. Эта задача стоит с первого дня, её никто не снимал. Для меня сейчас есть необходимость поскорее определиться с ребятами, с которыми мы будем побеждать. После моего прихода мы набираем 50% очков, это неплохой показатель. Но его можно и нужно улучшить, чтобы попасть в плей-офф. Пока нам всем можно поставить хорошую тройку. Есть куда расти.



Что конкретно сделал для того, чтобы команда вновь включилась в борьбу за плей-офф? Сверхъестественного я ничего не делал, шаманы к нам не приходили, запрещённые препараты мы не используем. Пытаюсь сделать так, чтобы в команде остались только те ребята, с которыми будем выигрывать. Мне нужны победители. Шанс даём всем, но если человек не вписывается в эту концепцию победителей, то он не останется в «Сочи». Будет играть в другом клубе. Это не говорит о том, что это обязательно плохой хоккеист. Может, на него солнце и море дурно влияют. Сейчас мы оставляем только тех, кто хочет вместе выигрывать.



Какая главная проблема у «Сочи»? Очень много солнца, которое настраивает на отдых. Пытаюсь это изменить, чтобы ребята больше находились во дворце, больше тренировались. Сочи – курортный город, молодым игрокам трудно справиться с соблазнами. А тут злой дядька заставляет тебя тренироваться. Но мы много разговариваем с ребятами, находим общий язык, рассказываем о том, что на пляже достичь результата в хоккее не получится. Нужно идти в спортзал, нужно идти на лёд, потом домой, чтобы восстановиться и отдохнуть. А затем опять в спортзал и на лёд.



Как так получается, что моё имя всегда стоит рядом с какими-то нетривиальными событиями в КХЛ? Наверное, это с детства. Когда становится скучно, что-то начинаю придумывать (смеётся). Тяжело объяснить. Какие-то моменты делаю специально, какие-то – рождаются спонтанно. Но стараюсь всё делать в рамках закона, в рамках регламента КХЛ. Бывает, что перехлёстывает иногда, за что приходится платить большие штрафы. Делаю выводы и пытаюсь дальше этого не повторять», — цитирует Назарова телеканал Sochi24TV.