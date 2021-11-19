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Кирилл Капризов забросил четвёртую шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Далласом»

Кирилл Капризов забросил четвёртую шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Далласом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Завершён 1-й период, хозяева впереди – 2:0.

На 15-й минуте стартового отрезка игры отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «Уайлд» Кириллу Капризову. Результативные передачи на свой счёт записали Матс Цуккарелло и Виктор Раск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Ранее сообщалось, что Капризов переведён в третье звено «Миннесоты». Однако, как отмечает обозреватель The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере», в моменте с заброшенной шайбой российский оказался с привычными партнёрами из-за того, что не успел смениться после игры в меньшинстве.

В нынешнем сезоне 24-летний российский форвард сыграл в 16 матчах, набрав 12 (4+8) очков при общей полезности «-3».

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