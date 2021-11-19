Василевский пропустил от Жиру за девять секунд до конца основного времени матча

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:0 буллиты).

За «Тампу» забивали Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Голкипер Андрей Василевский пропустил две шайбы и отразил 27 бросков. В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру (дважды) и Трэвис Конечны. «Лётчикам» удалось перевести матч в овертайме благодаря голу в самой концовке основного времени — за девять секунд до конца третьего периода Жиру пробил Василевского. Судьба матча решилась в серии буллитов, где победный буллит реализовал Пойнт.

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