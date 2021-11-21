Джон Карлсон вышел на третье место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2, завершён первый период).

Вторую шайбу столичной команды в матче забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, фирменным броском реализовавший большинство. Одним из его ассистентов выступил защитник Джон Карлсон, для которого результативная передача стала 419-й за карьеру в НХЛ и клубе.

Благодаря этому пасу Карлсон вышел на третье место в истории «Вашингтона» по результативным передачам, превзойдя результат Михала Пивоньки (418). Клубный рекорд принадлежит шведскому центрфорварду Никласу Бекстрёму (722), а второе место занимает Овечкин, в активе которого на данный момент 604 голевые передачи.