«Не удержался. Виноват». Тренер «Коламбуса» взял запрос на офсайд, зная, что гол засчитают

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен рассказал, почему взял офсайд в моменте с победным голом «Вегаса». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



«Это моя вина, 100%. Это офсайд. Судьи должны были его свистнуть, но как только шайба вышла из зоны, всё начинается заново. Я видел лайнсмена, он поднёс свисток ко рту, но не свистнул, как должен был. Он пропустил это нарушение, и шайба вернулась в зону. Я знаю правило, видеотренер был прав, он говорил мне, что мы проиграем запрос. Я был расстроен, не смог удержаться. Виноват. Я знаю правило, но эмоции взяли верх», — цитирует Ларсена пресс-служба «Коламбуса».



«Вегас Голден Найтс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» (18) – на 11-й позиции на Востоке.