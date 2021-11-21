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«Не удержался. Виноват». Тренер «Коламбуса» взял запрос на офсайд, зная, что гол засчитают

«Не удержался. Виноват». Тренер «Коламбуса» взял запрос на офсайд, зная, что гол засчитают
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Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен рассказал, почему взял офсайд в моменте с победным голом «Вегаса». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Это моя вина, 100%. Это офсайд. Судьи должны были его свистнуть, но как только шайба вышла из зоны, всё начинается заново. Я видел лайнсмена, он поднёс свисток ко рту, но не свистнул, как должен был. Он пропустил это нарушение, и шайба вернулась в зону. Я знаю правило, видеотренер был прав, он говорил мне, что мы проиграем запрос. Я был расстроен, не смог удержаться. Виноват. Я знаю правило, но эмоции взяли верх», — цитирует Ларсена пресс-служба «Коламбуса».

«Вегас Голден Найтс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» (18) – на 11-й позиции на Востоке.

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